El conmovedor mensaje de Javier Cámara a los pacientes de ELA: "Su tiempo es oro"

Javier Cámara iluminó el plató de El Hormiguero con su visita. El actor presentó sus próximos proyectos en una velada cargada de humor y complicidad.

Con motivo del estreno de la tercera temporada de Rapa, donde interpreta a un personaje con ELA, aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a quienes padecen esta enfermedad. "Su tiempo es oro, tenemos que hacer todo lo posible por ayudarles", afirmó.