Publicidad
El Hormiguero
El conmovedor mensaje de Javier Cámara a los pacientes de ELA: "Su tiempo es oro"
El actor dio vida a un paciente con esta enfermedad y aprovechó su visita para lanzar un bonito mensaje.
Javier Cámara iluminó el plató de El Hormiguero con su visita. El actor presentó sus próximos proyectos en una velada cargada de humor y complicidad.
Con motivo del estreno de la tercera temporada de Rapa, donde interpreta a un personaje con ELA, aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a quienes padecen esta enfermedad. "Su tiempo es oro, tenemos que hacer todo lo posible por ayudarles", afirmó.