EL HORMIGUERO
Invitados de lujo para el arranque de la vigésima temporada de El Hormiguero
El programa de Pablo Motos inicia su vigésima temporada el lunes 1 de septiembre en Antena 3 con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín, Pérez-Reverte y Ester Expósito como primeros protagonistas.
El Hormiguero regresa el próximo lunes con su temporada número 20 tras un nuevo curso de liderazgo televisivo. Para celebrarlo, el espacio ha preparado una semana repleta de grandes invitados y sorpresas para los espectadores.
Bertín Osborne y Sergio Ramos inaugurarán la semana con confesiones y primicias. Les seguirán Joaquín Sánchez y Susana Saborido, Arturo Pérez-Reverte y Ester Expósito, que presentarán sus últimos proyectos en la mesa de Pablo Motos.