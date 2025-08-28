Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El Hormiguero regresa a lo grande: con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez Reverte y Ester Expósito

EL HORMIGUERO

Invitados de lujo para el arranque de la vigésima temporada de El Hormiguero

El programa de Pablo Motos inicia su vigésima temporada el lunes 1 de septiembre en Antena 3 con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín, Pérez-Reverte y Ester Expósito como primeros protagonistas.

Alberto Mendo
Publicado:

El Hormiguero regresa el próximo lunes con su temporada número 20 tras un nuevo curso de liderazgo televisivo. Para celebrarlo, el espacio ha preparado una semana repleta de grandes invitados y sorpresas para los espectadores.

Bertín Osborne y Sergio Ramos inaugurarán la semana con confesiones y primicias. Les seguirán Joaquín Sánchez y Susana Saborido, Arturo Pérez-Reverte y Ester Expósito, que presentarán sus últimos proyectos en la mesa de Pablo Motos.

Antena 3» Vídeos