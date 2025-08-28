Antena 3 LogoAntena3
Pablo López, coach de La Voz 2025

La Voz

Los coaches de La Voz aseguran una temporada imprevisible y cargada de emociones

El estreno del tráiler de La Voz en Antena 3 llega acompañado de declaraciones exclusivas de Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika, que prometen una edición impredecible y emocionante.

Celia Gil
El programa ya calienta motores en Antena 3 con un tráiler en el que Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika responden a la llamada de La Voz con energía y entusiasmo.

Los coaches adelantan una temporada sorprendente y única. Pablo López resalta la importancia del talento, Malú celebra las grandes voces y la llegada de Mika, mientras que Yatra bromea con que el ganador será del coach colombiano.

