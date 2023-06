"Me da vergüenza cuando se ve el truco" : Trancas y Barrancas descubren los secretos de Eva Santolaria y Carlos Cuevas

Con la visita de Eva Santolaria y Carlos Cuevas para presentar su serie 'Citas. Barcelona', Pablo Motos ha realizado su entrevista para descubrir algunas novedades que podremos ver en este nuevo proyecto. Después del presentador, han llegado Trancas y Barrancas con una sección titulada 'Guía para tus citas 2023'.

Las hormigas quieren ayudar a esas personas que han terminado una relación y no saben que hacer en sus próximas citas. Los actores han dado su opinión sobre que es lo que harían si llegan al restaurante y no les gusta su cita. "Te quedas un rato por cortesía", ha respondido Carlos rápidamente. La educación va siempre lo primero, pero... ¿Si te quedas con esa persona y hace ruido mientras come? "Yo creo que te puedes quedar a acabar la cena pero no vuelves a quedar", contestaba Eva. El actor, en cambio, no le molesta mucho eso mientras no trate mal al camarero. "Cuando alguien habla mal a un camarero, no me caes bien", ha expresado algo molesto el invitado.

También, puede haber algo de tensión entre ambas personas y pueden surgir 'señas'. " A mí me da un poco de vergüenza ajena cuando se ve el truco. A ver dame la mano que te voy a leer el futuro", recreaba el protagonista mientras agarraba la mano de la actriz para explicarlo. Pero las hormigas querían llegar hasta el fondo, lo que más les importaba a la hora de tener una cita en un restaurante, la cuenta. "Mitad y mitad", salta Carlos poniendo la voz en catalán, dejando claro que la primera vez cada uno paga lo suyo. ¿Disfruta de la sección al completo de Trancas y Barrancas en el vídeo!

Además, durante esta misma entrevista hemos podido saber de primera mano los peligros que tiene la fama. Ambos invitados saltaron al estrellato muy pronto, y esto no siempre es fácil de gestionar... ¡Así lo cuentan!