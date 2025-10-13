Impresionante
JJ Vaquero y Goyo Jiménez se ponen a prueba con la Film Symphony Orchestra: "Qué bien suena"
La orquesta ha retado a los humoristas a adivinar canciones de su infancia tocando unas pocas notas.
La visita de JJ Vaquero y GoyoJiménez a El Hormiguero ha sido una auténtica fiesta del humor. Ambos han demostrado su complicidad y su ingenio en una conversación repleta de bromas y carcajadas.
Antes de despedir a los invitados, Pablo Motos ha dado entrada a una impresionante orquesta sinfónica para brindarles una sorpresa inolvidable. La Film Symphony Orchestra ha irrumpido en el plató con su show de melodías de películas pensada para "sacar al niño que llevas dentro".
El director le ha propuesto a los humoristas un reto de lo más complicado en el que debían adivinar qué canción estaban tocando con unas pocas notas. A parte de demostrar que tienen un gran oído, ambos se han mostrado asombrados con lo bien que suenan.
