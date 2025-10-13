El equipo de ciencia de El Hormiguero supera un nuevo reto: levantar a una persona con cuerdas y sin errores

La visita de Goyo Jiménez y JJ Vaquero a El Hormiguero dejó uno de los momentos más espectaculares de la noche con un nuevo reto científico a cargo de Marron y su equipo. En esta ocasión, el objetivo era nada menos que levantar a Keller, una persona de 75 kilos únicamente utilizando cuerdas, hacer que tocara una campana situada a varios metros de altura y descenderla lentamente sin que se cayera.

La hazaña requería precisión, fuerza y perfecta coordinación, pero el resultado fue todo un éxito: lo consiguieron a la primera y en un tiempo récord, provocando los aplausos del público y la admiración de los invitados.

El experimento, además de divertido y visual, sirvió para demostrar los principios de la transmisión de fuerza y el equilibrio de tensiones en sistemas de poleas y cuerdas. Marron volvió a combinar ciencia y espectáculo, ofreciendo uno de esos momentos en los que el aprendizaje y la risa se dan la mano.

Una demostración brillante que cerró la noche con energía, humor y un nuevo reto científico superado en El Hormiguero.

Hoy levantaremos a nuestro superhéroe particular Keller de una manera muy original, en la que el trabajo en equipo es fundamental. Su peso es aproximadamente de 70kg.

Cuando una persona se coloca en el centro de un disco metálico y varias personas tiran de cuerdas dispuestas de forma radial, el conjunto puede levantarse del suelo con sorprendente facilidad. Cada persona aplica una fuerza que se puede descomponer en dos partes: una horizontal y otra vertical. Las componentes horizontales, al estar dirigidas en sentidos opuestos, se anulan entre sí, lo que mantiene el disco equilibrado y evita que se mueva hacia los lados. En cambio, las componentes verticales de todas las cuerdas se suman, generando una fuerza total dirigida hacia arriba, capaz de vencer el peso de la persona y del disco.

De este modo, aunque cada participante aporte solo una pequeña fuerza, la suma de todas ellas produce un efecto mucho mayor. El experimento muestra de manera sencilla cómo funciona la composición de fuerzas y cómo la cooperación y el equilibrio pueden lograr resultados imposibles para una sola persona.