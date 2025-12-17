Antena3
La sorpresa del mago Yunke para Cristina Pedroche: ¡consigue que vuele en El Hormiguero!

El efecto mágico que lograban los doce globos dorados, simbolizando las uvas, se ha convertido en algo increíble cuando la presentadora se ha quedado volando sin su ayuda.

La sorpresa del mago Yunke para Cristina Pedroche: ¡consigue que vuele en El Hormiguero!

Alberto Mendo
Publicado:

La cuenta atrás de Cristina Pedroche para las próximas Campanadas ha empezado con su visita a El Hormiguero. La presentadora ha hablado sobre su nuevo vestido, tratando de dar algunas claves a la vez que jugaba al despiste. Le ha sido difícil con el interrogatorio al que le han sometido Pablo Motos, Trancas y Barrancas.

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Ha sido una noche llena de emociones. De hecho, la invitada ha acabado volando, literalmente, gracias al mago Yunke. El ilusionista ha aparecido en el plató con dos sillas y doce globos, simbolizando las doce uvas de las Campanadas.

Cristina se ha tumbado sobre una tabla dispuesta entre las dos sillas. La sorpresa ha sido cuando Yunke ha quitado dicha tabla y la invitada se ha quedado flotando. ¿Era gracias a los globos? El mago y Pablo los han ido explotando uno a uno: ¡Cristina se ha mantenido volando!

El cómico ha preparado un divertido sketch con inteligencia artificial donde un hombre ha conseguido ponerse el vestido de Cristina.

El programa ha desafiado a la Film Symphony Orchestra con un reto prácticamente imposible de superar.

