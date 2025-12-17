La sorpresa del mago Yunke para Cristina Pedroche: ¡consigue que vuele en El Hormiguero!

La cuenta atrás de Cristina Pedroche para las próximas Campanadas ha empezado con su visita a El Hormiguero. La presentadora ha hablado sobre su nuevo vestido, tratando de dar algunas claves a la vez que jugaba al despiste. Le ha sido difícil con el interrogatorio al que le han sometido Pablo Motos, Trancas y Barrancas.

Ha sido una noche llena de emociones. De hecho, la invitada ha acabado volando, literalmente, gracias al mago Yunke. El ilusionista ha aparecido en el plató con dos sillas y doce globos, simbolizando las doce uvas de las Campanadas.

Cristina se ha tumbado sobre una tabla dispuesta entre las dos sillas. La sorpresa ha sido cuando Yunke ha quitado dicha tabla y la invitada se ha quedado flotando. ¿Era gracias a los globos? El mago y Pablo los han ido explotando uno a uno: ¡Cristina se ha mantenido volando!