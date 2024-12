"Enseña más de lo que está acostumbrada": Tamara Falcó adelanta detalles del vestido de Cristina Pardo para las Campanadas

Antes de comenzar la habitual tertulia de actualidad de los jueves, Nuria Roca ha adelantado que su compañera Cristina Pardo estaba especialmente contenta en ese momento porque ya tenía prácticamente listo su vestido para dar las Campanadas en La Sexta el 31 de diciembre.

"Me lo ha hecho Alejandro de Miguel, como siempre, y lo he visto y he dicho, ¿esta quién es?", ha explicado muy emocionada la colaboradora de la tertulia. Cristina está muy contenta con su vestido, aunque quiere mantener la sorpresa hasta el último día.

Tamara Falcó ha puntualizado que su compañera "enseña más de lo que está acostumbrada" con ese vestido, por eso se ve diferente en esta ocasión y está convencida de que lucirá espectacular para la ocasión. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha lo que han contado!