¡Increíble! El hombre más rápido del mundo con las manos nos deja boquiabiertos con una exhibición única

Para cerrar el programa que ha tenido como protagonista a Glòria Serra, Marron ha querido sorprendernos en su sección de ciencia trayendo a la persona más rápida con las manos del planeta, un creador de contenido turco con una habilidad única.

Muhammed Tevfit Çet ha explicado que, de pequeño, hizo muchos deportes en los que vio que era más rápido que los demás, así que, poco a poco fue probando con diferentes objetos y descubrió un talento único.

Muhammed nos ha dejado boquiabiertos cogiendo un cubilete y un billete en el aire casi a la vez, al igual que un mechero y una carta de la baraja española con la misma mano. ¡Descubre toda la exhibición que nos ha hecho en el vídeo de arriba!