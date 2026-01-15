Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

¿Magia o Ciencia? Marron deja a Can Yaman sin palabras con un laberinto de leche

El colaborador de El Hormiguero ha querido sorprender al actor turco con una reacción única que provoca el jabón en contacto con la leche.

ciencia

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Marron ha querido aprovechar la visita de Can Yaman a El Hormiguero, uno de los actores turnos más internacionales del momento, para sorprenderlo con un experimento único en su sección de ciencia.

El colaborador del programa nos ha presentado un laberinto hecho con una impresora 3D sobre el que ha vertido leche para rellenar todos los caminos posibles. La idea era romper la tensión superficial del líquido en el primer habitáculo con una esponjita mojada en jabón.

El jabón rompe la tensión superficial de la leche y crea un flujo que ha permitido que un colorante se mueva desde el inicio al final del laberinto. ¡Dale play al vídeo de arriba y descubre el resultado!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Secciones» Ciencia Marron

Publicidad

Programas

ciencia

¿Magia o Ciencia? Marron deja a Can Yaman sin palabras con un laberinto de leche

¿Era feo de pequeño? Can Yaman confiesa cuál fue la reacción de su padre cuando nació

¿Era feo de pequeño? Can Yaman confiesa cuál fue la reacción de su padre cuando nació

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"

Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero
Bienvenidos

Desde Óscar Casas y Ana Mena, hasta Xocas: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Rosa, más estratega que nunca en El Rosco: silencio hasta que Manu arriesga y falla
El Rosco | 15 de enero

Rosa, más estratega que nunca en El Rosco: silencio hasta que Manu arriesga y falla

Carolina Ferre, de la euforia al bajón en La Pista: “Fállala, por favor”
Mejores momentos | 15 de enero

Carolina Ferre, de la euforia al bajón en La Pista: “Fállala, por favor”

A pesar de la petición de la presentadora, Canco Rodríguez no ha tenido piedad y ha acertado la canción a la primera.

Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”
Mejores momentos | 15 de enero

Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”

La concursante ha reconocido a la primera ‘Crazy in love’, una canción que incluso baila en casa… o eso ha asegurado.

El accidentado saludo de Canco Rodríguez a Roberto Leal en Pasapalabra: “Me has pisado”

El accidentado saludo de Canco Rodríguez a Roberto Leal en Pasapalabra: “Me has pisado”

Javier Rigau

Javier Rigau, el viudo de Gina Lollobrigida al que terminó demandando: "Estaba completamente sometida"

Rainieri

Así es Frank Rainieri, el supuesto "enemigo" de Julio Iglesias al que su primo señala como la mano negra del escándalo sexual

Publicidad