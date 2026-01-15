¿Magia o Ciencia? Marron deja a Can Yaman sin palabras con un laberinto de leche

Marron ha querido aprovechar la visita de Can Yaman a El Hormiguero, uno de los actores turnos más internacionales del momento, para sorprenderlo con un experimento único en su sección de ciencia.

El colaborador del programa nos ha presentado un laberinto hecho con una impresora 3D sobre el que ha vertido leche para rellenar todos los caminos posibles. La idea era romper la tensión superficial del líquido en el primer habitáculo con una esponjita mojada en jabón.

El jabón rompe la tensión superficial de la leche y crea un flujo que ha permitido que un colorante se mueva desde el inicio al final del laberinto. ¡Dale play al vídeo de arriba y descubre el resultado!