Mucho humor
¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega
El cómico ha preparado un divertido sketch con inteligencia artificial donde un hombre ha conseguido ponerse el vestido de Cristina.
Cristina Pedroche ha pisado el plató de El Hormiguero para compartir cómo afronta sus duodécimas Campanadas junto a Alberto Chicote. Fiel a la tradición, la presentadora ha jugado con el misterio que cada año despierta una misma pregunta: cómo será su vestido.
Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Juan Carlos Ortega, que ha preparado un inolvidable sketch en honor a la invitada. El locutor de radio ha traído a su estudio a un hombre que ha conseguido hacerse con el vestido de Cristina... ¡y se lo ha puesto!
Pedroche no ha podido evitar reírse al ver la insólita escena de la persona mayor encarnando una de sus vestimentas con más transparencias. ¡Desternillante!
