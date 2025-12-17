Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Mucho humor

¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega

El cómico ha preparado un divertido sketch con inteligencia artificial donde un hombre ha conseguido ponerse el vestido de Cristina.

¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega

Publicidad

Cristina Pedroche ha pisado el plató de El Hormiguero para compartir cómo afronta sus duodécimas Campanadas junto a Alberto Chicote. Fiel a la tradición, la presentadora ha jugado con el misterio que cada año despierta una misma pregunta: cómo será su vestido.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Juan Carlos Ortega, que ha preparado un inolvidable sketch en honor a la invitada. El locutor de radio ha traído a su estudio a un hombre que ha conseguido hacerse con el vestido de Cristina... ¡y se lo ha puesto!

Pedroche no ha podido evitar reírse al ver la insólita escena de la persona mayor encarnando una de sus vestimentas con más transparencias. ¡Desternillante!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”

Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero
Artista de light painting

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo
Surrealista

"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo

La sorpresa del mago Yunke para Cristina Pedroche: ¡consigue que vuele en El Hormiguero!
¡Impresionante!

La sorpresa del mago Yunke para Cristina Pedroche: ¡consigue que vuele en El Hormiguero!

El efecto mágico que lograban los doce globos dorados, simbolizando las uvas, se ha convertido en algo increíble cuando la presentadora se ha quedado volando sin su ayuda.

¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega
Mucho humor

¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega

El cómico ha preparado un divertido sketch con inteligencia artificial donde un hombre ha conseguido ponerse el vestido de Cristina.

Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?

Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?

Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Publicidad