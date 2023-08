Las reflexiones de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ que te harán pensar: el amor, la soledad o el sufrimiento

A Pablo Motos le gusta en alguna ocasión ‘pasarse de la raya’ en ‘El Hormiguero’. Una sección en la que el presentador muestra su opinión sobre diversos temas de actualidad que forman parte del ser humano.

“Tenemos miedo a enfrentarnos a nosotros mismos”

Los pensamientos negativos y el sufrimiento interno fue el primer tema que abordó el presentador durante esta temporada en ‘El Hormiguero’. Sobre esa cuestión, Motos dejó un gran consejo en el programa, “a una persona se la conoce de verdad cuando ya no te necesita”, explicó el presentador sobre los miedos de los seres humanos para abordad ciertas situaciones.

El amor fue la reflexión de Pablo Motos con motivo del día de San Valentín en ‘El Hormiguero’. El comunicador quiso hacernos pensar sobre cómo se vive el amor en tiempos de Tinder y recalcó la importancia de la libertad en la forma de amar a otros seres humanos.

Para conmemorar el 30 aniversario del famoso tema de Laura Pausini, el presentador de ‘El Hormiguero’ profundizó sobre un tema que afecta a mucha gente y que todo ser humano experimenta en algún momento de su vida, la soledad

“La soledad está por todas partes”

Motos quiso dejar un consejo sobre cómo relacionarnos con las personas que afrontan su particular batalla frente a la soledad, “sed amables”, recalcó el presentador.

La experiencia que te da vivir la realidad fue otro de los puntos sobre el que Pablo Motos quiso dar su opinión en ‘El Hormiguero’. “A la gente no le gusta partir de la realidad porque es cruel, pero hay que partir de ella para aprender”, aseguró Motos en el programa.

El aspecto físico también ha sido tratado por el conductor durante la temporada en ‘El Hormiguero’. “Tu alma acabará siendo el reflejo de tu cara”, afirmó Motos al hablar del aspecto físico de los seres humanos.

Sobre la importancia de saber decir no versó la última reflexión del presentador de ‘El Hormiguero’ esta temporada.

Pablo Motos nos hizo una advertencia sobre no saber decir que no cuando en realidad no quieres hacer algo, “preferimos decepcionarnos a nosotros mismos por miedo”, dijo el presentador ante la importancia de ser valiente y dedicar unos segundos a decir que no cuando quieres evitar algo que te incomoda o no quieres hacer.

No te pierdas todas las reflexiones que nos ha dejado Pablo Motos cuando ‘se ha pasado de la raya’ en ‘El Hormiguero’.