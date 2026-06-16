Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

El presentador ha estado con su amigo en Estados Unidos y ha revelado cómo se encuentra después del combate.

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

Publicidad

Después de la visita de Tom Holland y Zendaya, Pablo Motos ha dado paso a la habitual tertulia con Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val y, como no, el primer tema que ha salido a la mesa ha sido el de Ilia Topuria.

El hispano-georgiano sufrió su primera derrota contra Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 que se llevó a cabo en la Casa Blanca en homenaje al aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Ilia, que contaba con un récord de 17 victorias y ninguna derrota, cayó en una intensa pelea en la que sufrió muchos daños. Pablo ha desvelado que su amigo está bien pese a las "averías" que tiene y ha contado que ya se está recuperando de las fracturas orbitales que tiene en ambos ojos y de la rotura de nariz.

Pese a las lesiones, el presentador ha asegurado que Topuria no ha perdido el sentido del humor ni la mentalidad de ganador y ha revelado lo que le dijo antes de irse: "Los campeones cuando nos caemos, nos caemos fuerte", comentaba el peleador entre risas mientras, según ha dicho el propio Pablo, ya piensa en su revancha contra Gaethje.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

¿La clave para evitar incendios? El Hormiguero tiene la solución para uno de los problemas del verano

¿La clave para evitar incendios? El Hormiguero tiene la solución para uno de los problemas del verano

Estas son todas las mejoras del nuevo traje de Tom Holland: "Por fin tiene cremallera"

Estas son todas las mejoras del nuevo traje de Tom Holland: "Por fin tiene cremallera"

¿Sustituirá la inteligencia artificial a los actores? Tom Holland lo tiene claro: "No entiende las emociones"
Se sinceran

¿Sustituirá la inteligencia artificial a los actores? Tom Holland lo tiene claro: "No entiende las emociones"

Tom Holland y Zendaya desvelan su sorprendente pasión por... ¡el ganchillo!
Muy inesperado

Tom Holland y Zendaya desvelan su sorprendente pasión por... ¡el ganchillo!

¿Qué harían si pudiesen pasar desapercibidos? Tom Holland y Zendaya desvelan sus secretos
Imperdible

¿Qué harían si pudiesen pasar desapercibidos? Tom Holland y Zendaya desvelan sus secretos

Los actores han contado qué trucos tienen para poder ir por la calle sin ser acosados por los fans.

"Es un grandísimo evento": Roberto Leal habla, por primera vez, de la nueva prueba final de Pasapalabra
Este viernes

"Es un grandísimo evento": Roberto Leal habla, por primera vez, de la nueva prueba final de Pasapalabra

El presentador ha hablado con Sonsoles Ónega sobre cómo será la nueva prueba final del formato que capitanea.

Un nuevo 23 en El Rosco deja a David entre la espada y la pared

¡Javier, intratable en modo “kamikaze”! Un nuevo 23 en El Rosco deja a David entre la espada y la pared

Alicia Borrachero, en estado de gracia: completa el panel de las Palabras Cruzadas

Alicia Borrachero, en estado de gracia: completa el panel de las Palabras Cruzadas de manera “impecable”

Ni su camiseta premonitoria salva a Alejo Stivel ante Alicia Borrachero

Ni su camiseta premonitoria salva a Alejo Stivel ante Alicia Borrachero: “¡Lo tenías ahí!”

Publicidad