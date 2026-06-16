Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

Después de la visita de Tom Holland y Zendaya, Pablo Motos ha dado paso a la habitual tertulia con Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val y, como no, el primer tema que ha salido a la mesa ha sido el de Ilia Topuria.

El hispano-georgiano sufrió su primera derrota contra Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 que se llevó a cabo en la Casa Blanca en homenaje al aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Ilia, que contaba con un récord de 17 victorias y ninguna derrota, cayó en una intensa pelea en la que sufrió muchos daños. Pablo ha desvelado que su amigo está bien pese a las "averías" que tiene y ha contado que ya se está recuperando de las fracturas orbitales que tiene en ambos ojos y de la rotura de nariz.

Pese a las lesiones, el presentador ha asegurado que Topuria no ha perdido el sentido del humor ni la mentalidad de ganador y ha revelado lo que le dijo antes de irse: "Los campeones cuando nos caemos, nos caemos fuerte", comentaba el peleador entre risas mientras, según ha dicho el propio Pablo, ya piensa en su revancha contra Gaethje.

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