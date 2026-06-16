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Con Tom Holland y Zendaya

¿La clave para evitar incendios? El Hormiguero tiene la solución para uno de los problemas del verano

El programa ha traído al inventor de un líquido que podría terminar con el drama de los incendios.

¿La clave para evitar incendios? El Hormiguero tiene la solución para uno de los problemas del verano

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Tom Holland y Zendaya han visitado El Hormiguero para hablar de sus nuevos proyectos y de una trayectoria que les ha convertido en referentes para millones de seguidores en todo el mundo. Entre confidencias y risas, ambos han dejado una entrevista tan cercana como especial.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha querido sorprenderles con un poco de su ciencia. Él colaborador ha traído al plató a César Sallén, inventor de un líquido capaz de evitar incendios de una manera completamente natural y nada perjudicial para el medio ambiente.

Los invitados se han quedado perplejos ante un ungüento que parecía todo una poción mágica. "Ojalá tuviese esto Spider-Man", se ha escuchado decir a Tom boquiabierto ante lo que estaba viendo. ¡Espectacular1

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Disfruta de la entrevista completa a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

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