Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?

La visita de Cristina Pedroche a El Hormiguero ha vuelto a poner el foco en las Campanadas que conduce junto a Alberto Chicote. Entre anécdotas y reflexiones, la presentadora ha alimentado la expectación en torno al look que desvelará en una de las noches más seguidas del año.

Antes de terminar con la entrevista, Pablo Motos ha mostrado a la invitada un vídeo donde ha sometido a una orquesta a un reto prácticamente imposible de superar: realizar su obra con normalidad tras comerse el chile más picante del mundo.

Pese a que laes una de las mejores del planeta y que han logrado contenerse mucho, les ha sido completamente imposible desarrollar las piezas como siempre suelen hacerlo. ¡Así ha sido!