Increíble

Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?

El programa ha desafiado a la Film Symphony Orchestra con un reto prácticamente imposible de superar.

Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?

La visita de Cristina Pedroche a El Hormiguero ha vuelto a poner el foco en las Campanadas que conduce junto a Alberto Chicote. Entre anécdotas y reflexiones, la presentadora ha alimentado la expectación en torno al look que desvelará en una de las noches más seguidas del año.

Antes de terminar con la entrevista, Pablo Motos ha mostrado a la invitada un vídeo donde ha sometido a una orquesta a un reto prácticamente imposible de superar: realizar su obra con normalidad tras comerse el chile más picante del mundo.

Pese a que la Film Symphony Orchestra es una de las mejores del planeta y que han logrado contenerse mucho, les ha sido completamente imposible desarrollar las piezas como siempre suelen hacerlo. ¡Así ha sido!
El efecto mágico que lograban los doce globos dorados, simbolizando las uvas, se ha convertido en algo increíble cuando la presentadora se ha quedado volando sin su ayuda.

