Bahar regala a Umay un símbolo de fuerza en su cumpleaños para marcar un nuevo comienzo

Bahar despierta a Umay con la tradicional canción de cumpleaños, pese a su propio dolor tras separarse de Evren. Aunque Umay insistió en no exagerar la celebración, aceptó emocionada el presente que su madre le tenía preparado.

El regalo fue un colgante legado por su padre, que Bahar le entregó con un mensaje de orgullo y esperanza: un reconocimiento a la fortaleza que ha demostrado y un recordatorio de que su propio camino apenas comienza.