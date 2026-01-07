Antena3
Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

SUEÑOS DE LIBERTAD

Amanda Cárdenas revela su Rey Mago predilecto y su tradición favorita en la fiesta de Reyes

La actriz de Sueños de libertad comparte sus deseos a los Reyes, su gusto por el roscón y por qué Baltasar destaca entre Melchor y Gaspar en sus celebraciones.

Amanda Cárdenas explica que en su carta a los Reyes Magos predominan peticiones de ropa y cosméticos, y confiesa que el regalo que más ilusión le ha hecho es un bolso con sus iniciales. Asimismo, la actriz confiesa disfrutar especialmente del roscón de Reyes, sobre todo por la sorpresa que puede esconder.

Al hablar de tradiciones, Cárdenas no duda en elegir a Baltasar como su mago favorito, al que asocia con buena vibra, reflejando la conexión personal que tiene con esta festividad .

