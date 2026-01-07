Publicidad
LAS HIJAS DE LA CRIADA
Catalina entre atracción y tensión: Martina Cariddi desvela la complejidad del personaje en Las hijas de la criada
Martina Cariddi profundiza en la evolución emocional de Catalina, explicando por qué su vínculo con José carece de chispa mientras que con Braulio emerge una tensión profunda y significativa.
Catalina se mueve desde la carencia emocional. Según Martina Cariddi, el personaje proyecta en José una ilusión construida desde la necesidad de ser querida, pero sin una conexión real. Es una relación cómoda, sin conflicto ni profundidad.
Con Braulio ocurre lo contrario. La actriz subraya que entre ambos surge una tensión constante, un juego emocional que despierta inseguridades y deseo a partes iguales. Ese vínculo, más incómodo y complejo, empuja a Catalina a enfrentarse a sí misma y marca un punto de inflexión en su viaje emocional.