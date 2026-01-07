Catalina entre atracción y tensión: Martina Cariddi desvela la complejidad del personaje en Las hijas de la criada

Catalina se mueve desde la carencia emocional. Según Martina Cariddi, el personaje proyecta en José una ilusión construida desde la necesidad de ser querida, pero sin una conexión real. Es una relación cómoda, sin conflicto ni profundidad.

Con Braulio ocurre lo contrario. La actriz subraya que entre ambos surge una tensión constante, un juego emocional que despierta inseguridades y deseo a partes iguales. Ese vínculo, más incómodo y complejo, empuja a Catalina a enfrentarse a sí misma y marca un punto de inflexión en su viaje emocional.