Publicidad
NOS VAMOS DE MADRE
Roberto Leal desafía el vértigo con su madre en Nos vamos de madre
El presentador inicia una travesía emocional junto a su madre Mercedes, enfrentando retos inesperados desde puentes transparentes hasta ciudades soñadas, en el nuevo programa de Antena 3 que arranca esta noche.
Los primeros avances del formato muestran a Leal empujando a su madre a experimentar aventuras fuera de su zona de confort, como cruzar un puente colgante de rejilla con 150 metros de caída, una prueba que pone a prueba su miedo a las alturas. Juntos visitan destinos como Oporto, Estambul y Edimburgo, combinando viajes con crecimiento personal en esta propuesta televisiva.
En el corazón del programa está la relación entre presentador y familiar, que explora emociones, confidencias y momentos memorables en cada destino.