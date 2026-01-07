Roberto Leal desafía el vértigo con su madre en Nos vamos de madre

Los primeros avances del formato muestran a Leal empujando a su madre a experimentar aventuras fuera de su zona de confort, como cruzar un puente colgante de rejilla con 150 metros de caída, una prueba que pone a prueba su miedo a las alturas. Juntos visitan destinos como Oporto, Estambul y Edimburgo, combinando viajes con crecimiento personal en esta propuesta televisiva.

En el corazón del programa está la relación entre presentador y familiar, que explora emociones, confidencias y momentos memorables en cada destino.