Lanzamiento de chancla con el 'zapatillator': el increíble invento con el Marron ha sorprendido a Leo Harlem

Leo Harlem ha llegado a El Hormiguero con su humor directo y su forma tan personal de contar lo cotidiano. El cómico ha compartido anécdotas y ocurrencias que han arrancado carcajadas desde el primer momento.

Para poner el broche de oro a su visita, Marron y Gálvez han aparecido en el plató con un invento de lo más surrealista: el 'zapatillator'. El artilugio, tal y como han dicho, sustituye la función de las madres de lanzar las chanclas haciéndolo de manera automática.

La máquina funcionaba tan bien que, tras recibir la enhorabuena por parte de Pablo Motos, tanto el equipo de ciencia, como el invitado y el presentador han puesto a prueba su puntería apuntando a una diana. ¡Imperdible!