Publicidad
Para 4 personas
Mousse de chocolate con chantilly de Arguiñano: un postre delicioso
La calidad del chocolate determinará en gran manera el resultado final de este postre. Es preferible usar un chocolate con un alto contenido de cacao para este mousse.
Arguiñano ha preparado un delicioso postre, mousse de chocolate con chantilly. Para su elaboración le ha añadido un poco de brandy que, como siempre, es opcional.
Además, Karlos ha recalcado la importancia de usar un chocolate de calidad para que quede un buen mousse. Este postre que puedes preparar en casa es digno de cualquier restaurante.