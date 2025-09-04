Publicidad
Para 4 personas
Una receta para triunfar en familia: conejo al tomillo de Karlos Arguiñano
El uso del tomillo potencia el sabor de los alimentos y así hay que usar menos sal.
Karlos Arguiñano ha preparado conejo al tomillo, un plato perfecto para disfrutar en esos días de comidas familiares. Además, la receta debe estar deliciosa ya que el chef ha dicho: "Hoy es uno de esos días que terminamos de grabar y todo el mundo corriendo a hincarle el diente".
Este conejo lleva tomillo y verás mucho más potenciado el sabor de la carne. Arguiñano lo ha acompañado de patatas que se pueden sustituir por arroz o verduras. Eso sí, siempre con pan para aprovechar su salsa.