El Hormiguero
Arturo Pérez-Reverte, tajante en El Hormiguero: "Pedro Sánchez ya no me interesa"
El escritor acudió a El Hormiguero cargado de humor y polémica, y no dudó en lanzar duras reflexiones sobre Pedro Sánchez y su futuro político en España.
Arturo Pérez-Reverte regresó a El Hormiguero y, fiel a su estilo, no dejó indiferente a nadie. Entre literatura y anécdotas, también abordó la figura del presidente del Gobierno con contundencia.
El escritor confesó que Pedro Sánchez ya no le fascina, aunque vaticinó que no se marchará. "¿Dónde va a ir?", se preguntó irónicamente, comparando su futuro con el de expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero.