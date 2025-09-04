Antena 3 LogoAntena3
La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte, tajante en El Hormiguero: "Pedro Sánchez ya no me interesa"

El escritor acudió a El Hormiguero cargado de humor y polémica, y no dudó en lanzar duras reflexiones sobre Pedro Sánchez y su futuro político en España.

Carmen Pardo
Arturo Pérez-Reverte regresó a El Hormiguero y, fiel a su estilo, no dejó indiferente a nadie. Entre literatura y anécdotas, también abordó la figura del presidente del Gobierno con contundencia.

El escritor confesó que Pedro Sánchez ya no le fascina, aunque vaticinó que no se marchará. "¿Dónde va a ir?", se preguntó irónicamente, comparando su futuro con el de expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero.

