"¿Pero estamos hablando de personas?": La viral reacción del alcalde de Begíjar por la presencia de menores migrantes en su pueblo

José Diego Soriano Garrido ha hablado en directo en Espejo Público esta misma mañana por el vídeo que le ha hecho viral y que deja titulares como "eso es de acomplejados", refiriéndose a las personas que utilizan la expresión "menas" para referirse a los menores migrantes no acompañados. "Yo creo que hay una tendencia a deshumanizar. No es justo tratar así a todo un colectivo y un niño de 13 años sin padres no puede ser el problema".

Por otro lado, reconocía: "Si se han cometido delitos o no se cumplen las normas, habrá que hacer lo que las leyes pidan en ese caso", refiriéndose al dato que Susanna le daba sobre las últimas peticiones de repatriación por los últimos altercados sucedidos en el centro de menores de Hortaleza, Madrid: Una supuesta violación de un menor de 17 años a una niña de 14 y los posteriores enfrentamientos entre vecinos con cánticos de "fuera menas" frente al mencionado centro madrileño.

Pérez Reverte: "El islam no es compatible con la democracia"

Fueron las palabras del escritor en un vídeo de su paso por "El Hormiguero" junto a otros titulares como "Si usted se beneficia de este sistema de derechos y libertades (refiriéndose a Europa) no llame a su hija puta porque lleve minifalda o lapide a su mujer por liarse con el fontanero. En otras palabras, no traiga aquello de lo que ha venido huyendo". Cuando Susanna le mostró estas declaraciones al alcalde, éste se ha mostrado muy en desacuerdo. "Muy buen relato para escribir una historia de terror, pero yo vivo en un municipio con personas de diferentes orígenes y no hacen nada de lo que este señor ha dicho" comentaba sobre las palabras de Pérez Reverte.

Susanna preguntaba a la mesa cuál era su opinión al respecto de las declaraciones, tanto de José Diego como de Pérez Reverte. Fue el colaborador Francisco Marhuenda el que, mostrándose de acuerdo con el escritor, compartió: "Europa está reventado Europa, tiene un problema de conciencia colonial y no encuentra la solución".

