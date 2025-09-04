Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

INMIGRACIÓN

"¿Pero estamos hablando de personas?": La viral reacción del alcalde de Begíjar por la presencia de menores migrantes en su pueblo

José Diego Soriano Garrido, alcalde de Begíjar, en Jaén, protagoniza un vídeo viral en el que le preguntan si está a favor de la entrada de personas migrantes en su pueblo. "Europa, tiene un problema de conciencia", ha expresado.

Alcalde Begíjar

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

José Diego Soriano Garrido ha hablado en directo en Espejo Público esta misma mañana por el vídeo que le ha hecho viral y que deja titulares como "eso es de acomplejados", refiriéndose a las personas que utilizan la expresión "menas" para referirse a los menores migrantes no acompañados. "Yo creo que hay una tendencia a deshumanizar. No es justo tratar así a todo un colectivo y un niño de 13 años sin padres no puede ser el problema".

Por otro lado, reconocía: "Si se han cometido delitos o no se cumplen las normas, habrá que hacer lo que las leyes pidan en ese caso", refiriéndose al dato que Susanna le daba sobre las últimas peticiones de repatriación por los últimos altercados sucedidos en el centro de menores de Hortaleza, Madrid: Una supuesta violación de un menor de 17 años a una niña de 14 y los posteriores enfrentamientos entre vecinos con cánticos de "fuera menas" frente al mencionado centro madrileño.

Pérez Reverte: "El islam no es compatible con la democracia"

Fueron las palabras del escritor en un vídeo de su paso por "El Hormiguero" junto a otros titulares como "Si usted se beneficia de este sistema de derechos y libertades (refiriéndose a Europa) no llame a su hija puta porque lleve minifalda o lapide a su mujer por liarse con el fontanero. En otras palabras, no traiga aquello de lo que ha venido huyendo". Cuando Susanna le mostró estas declaraciones al alcalde, éste se ha mostrado muy en desacuerdo. "Muy buen relato para escribir una historia de terror, pero yo vivo en un municipio con personas de diferentes orígenes y no hacen nada de lo que este señor ha dicho" comentaba sobre las palabras de Pérez Reverte.

Susanna preguntaba a la mesa cuál era su opinión al respecto de las declaraciones, tanto de José Diego como de Pérez Reverte. Fue el colaborador Francisco Marhuenda el que, mostrándose de acuerdo con el escritor, compartió: "Europa está reventado Europa, tiene un problema de conciencia colonial y no encuentra la solución".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Rehenes, suicidas, secuestradores… Así trabaja un negociador de la Policía

Negociador de la Policía Nacional
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

¡Qué puntería! Álvaro consigue caer el Bote y se lleva un total de 4.075 euros

¡Qué puntería! Álvaro consigue caer el Bote y se lleva un total de 4.075 euros

Cachi se atreve con el gajo Exprés y resuelve un panel que parecía imposible de resolver

Cachi se atreve con el gajo Exprés y resuelve un panel que parecía imposible de resolver

Jorge Fernández, sorprendido ante el tremendo despiste de Julio: “¡No hace falta!”

Jorge Fernández, sorprendido ante el tremendo despiste de Julio: “¡No hace falta!”

Negociador de la Policía Nacional
Negociadores

Rehenes, suicidas, secuestradores… Así trabaja un negociador de la Policía

Marcos de Quinto pide al Rey evitar sonreir al Fiscal General
Fiscal General

Marcos de Quinto pide al Rey intervenir ante "el destrozo de las instituciones"

Padre Ángel
Israel

El padre Ángel cuenta desde Jordania la realidad de los niños a los que ayuda tras salir de Gaza: "Uno ha sido mordido por uno de los perros"

El sacerdote se encentra en Jordania ayudando a las familias de Gaza que han tenido que abandonar la ciudad por culpa de la guerra.

Postre exprés de Karlos Arguiñano: mousse de chocolate con chantilly
Para 4 personas

Mousse de chocolate con chantilly de Arguiñano: un postre delicioso

La calidad del chocolate determinará en gran manera el resultado final de este postre. Es preferible usar un chocolate con un alto contenido de cacao para este mousse.

Karlos Arguiñano: conejo al tomillo, una receta perfecta para el fin de semana en familia

Una receta para triunfar en familia: conejo al tomillo de Karlos Arguiñano

Alcalde Begíjar

"¿Pero estamos hablando de personas?": La viral reacción del alcalde de Begíjar por la presencia de menores migrantes en su pueblo

Testigo accidente funicular Lisboa

Mabel se salvó de milagro del accidente del funicular de Lisboa: "Mi hija dijo: 'Vamos a esperar al siguiente'"

Publicidad