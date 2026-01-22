Esta noche, El Xokas estará por primera vez en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a El Xokas, uno de los streamers y creadores de contenido más influyentes del panorama digital en español. Su visita al programa permitirá conocer de primera mano cómo ha evolucionado su carrera en los últimos años y cómo gestiona una comunidad que cuenta con millones de seguidores.

Durante la entrevista, el invitado hablará sobre su forma de crear contenido, su relación con las plataformas digitales y cómo vive la exposición pública. Una charla cercana y directa en la que no faltarán reflexiones personales, anécdotas y su estilo sincero, que lo ha convertido en una de las voces más reconocibles del mundo digital.

Sobre él:

El Xokas comenzó su trayectoria en el ámbito digital creando contenido relacionado con los videojuegos y las retransmisiones en directo. Con el paso del tiempo, ha ampliado su formato y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del streaming en español. Su personalidad directa y su capacidad para generar conversación lo han situado como uno de los creadores más seguidos y comentados del panorama actual.