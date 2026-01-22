Antena3
Esta noche, El Xokas estará por primera vez en El Hormiguero

El creador de contenido llega al programa para charlar sobre su presente profesional.

Xokas

El Hormiguero recibe esta noche a El Xokas, uno de los streamers y creadores de contenido más influyentes del panorama digital en español. Su visita al programa permitirá conocer de primera mano cómo ha evolucionado su carrera en los últimos años y cómo gestiona una comunidad que cuenta con millones de seguidores.

Durante la entrevista, el invitado hablará sobre su forma de crear contenido, su relación con las plataformas digitales y cómo vive la exposición pública. Una charla cercana y directa en la que no faltarán reflexiones personales, anécdotas y su estilo sincero, que lo ha convertido en una de las voces más reconocibles del mundo digital.

Sobre él:

El Xokas comenzó su trayectoria en el ámbito digital creando contenido relacionado con los videojuegos y las retransmisiones en directo. Con el paso del tiempo, ha ampliado su formato y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del streaming en español. Su personalidad directa y su capacidad para generar conversación lo han situado como uno de los creadores más seguidos y comentados del panorama actual.

