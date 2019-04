Trancas y Barrancas descubren que Pablo Motos fue investigado por CNI en 'El Hormiguero 3.0'

CON XAVIER SARDÀ

Trancas y Barrancas debido a la presencia de Pablo Motos y Xavier Sardà quieren hacer algo impresionante, al mismo nivel que ambos presentadores, y traen el juego 'Lo has hecho o no lo has hecho'. Ambos presentadores deberán responder sobre la veracidad de una serie de hechos que les presentará las hormigas. ¡Descubre todos los hechos en el siguiente vídeo!