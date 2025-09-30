Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

El carismático actor Luis Zahera llega esta noche a El Hormiguero para disfrutar de una charla en la que no faltarán el humor y las anécdotas que tanto le caracterizan. Con su estilo inconfundible, el intérprete compartirá cómo vive su profesión y repasará algunos de los momentos más destacados de su vida y carrera.

Será una ocasión especial para conocer más de cerca a uno de los actores más queridos por el público, que siempre conquista con su autenticidad y su talento interpretativo.

Sobre él:

Luis Zahera es un actor gallego con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Reconocido por su gran versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes memorables, ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas de la interpretación en España. Su presencia en pantalla, siempre intensa y cercana, le ha convertido en un rostro imprescindible de la ficción nacional.