A las 21:45 horas
Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero
El actor regresará al programa para presentar sus nuevos proyectos en una noche que promete emociones fuertes.
El carismático actor Luis Zahera llega esta noche a El Hormiguero para disfrutar de una charla en la que no faltarán el humor y las anécdotas que tanto le caracterizan. Con su estilo inconfundible, el intérprete compartirá cómo vive su profesión y repasará algunos de los momentos más destacados de su vida y carrera.
Será una ocasión especial para conocer más de cerca a uno de los actores más queridos por el público, que siempre conquista con su autenticidad y su talento interpretativo.
Sobre él:
Luis Zahera es un actor gallego con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Reconocido por su gran versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes memorables, ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas de la interpretación en España. Su presencia en pantalla, siempre intensa y cercana, le ha convertido en un rostro imprescindible de la ficción nacional.
