"¡A tomar por saco!": Luis Zahera alucina con el 'estallido glacial' de Marron

El equipo de ciencia ha mostrado la forma más rápida de conseguir hielo picado "para el mojito".

La visita de Luis Zahera a El Hormiguero ha estado marcada por la simpatía, las risas y el desparpajo. Entre historias personales y momentos cómicos, el intérprete ha mostrado su faceta más cercana.

Luis Zahera desvela cómo era en el colegio: "La violencia me venía de pequeño"

Antes de concluir su paso por el programa, Marron ha acudido al plató dispuesto a sorprender al invitado. Por medio de un compuesto secreto introducido en un globo sumergido en un enorme bloque de hielo, el equipo de ciencia ha enseñado como conseguir "hielo para el mojito" de la forma más rápida.

"¡A tomar por saco!", ha exclamado Luis viendo la increíble explosión que habían formado logrando desintegrar por completo el agua congelada. ¡Imperdible!

