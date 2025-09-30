La broma bestial que Luis Zahera presenció en un campamento: "Se arrancó pelos del culo..."

El actor Luis Zahera ha visitado El Hormiguero y ha dejado una charla llena de humor y anécdotas. Ha sido una entrevista muy 'Animal', como el nombre de la serie que ha presentado en el programa, y hasta ha terminado confesando que durante el rodaje tuvo un problema con la próstata. "Yo colapsé, me hice mayor", ha asegurado.

Además, el actor ha compartido algunos recuerdos de su infancia, entre ellos una broma durante un campamento. Ha explicado que era del grupo de los más pequeños y que, en determinados días, dormían con los mayores. "Uno mayor estaba durmiendo, otro mayor se arrancó pelos del culo, los envolvió, hizo una pelotita y se los metió en la nariz", ha revelado.

La historia no se quedaba ahí. Cuando la víctima de la broma se despertó, comentó: "¿No huele a mierda aquí?". ¡No te pierdas cómo lo ha contado Luis Zahera!