Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

Luis Zahera ha brillado en El Hormiguero con su espontaneidad y su sentido del humor. El invitado nos ha regalado un encuentro lleno de confidencias, risas y la energía arrolladora del actor.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el paso del tiempo. El intérprete ha asegurado que ha comenzado a sentirse mayor a raíz de su último rodaje en el que se dio cuenta de que tenía problemas de próstata.

Tras esto, Pablo Motos le ha pedido que contase cómo era en el colegio. El actor se ha sincerado y ha contado una de las experiencias más impactantes que vivió durante su etapa estudiantil.

Además, también ha habido tiempo para una anécdota de lo más surrealista. Luis ha compartido la broma más desagradable que ha presenciado nunca: "Fue una barbaridad", ha dicho.