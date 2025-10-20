Esta noche, Luis de la Fuente estará en El Hormiguero

El seleccionador nacional de fútbol está en su mejor momento de forma. Tras ser campeón de Europa, el entrenador ha seguido cosechando victorias con la Selección Española e iguala el récord de 29 victorias que ostentaba la Selección Campeona del Mundo de 2010.

Luis de la Fuente se caracteriza por su perfil humilde y su tendencia a alejarse de las polémicas, con un tono claro y directo. Su trato con la prensa es cordial y distante, pero ¿conseguirá esquivar las preguntas de las hormigas?

Sobre él:

Luis de la Fuente Nació en Haro, La Rioja. Como futbolista disputó más de 200 partidos en Primera División, militó en el Athletic de Bilbao, Sevilla y Deportivo Alavés. Desde su retirada se dedicó a los banquillos siendo el único seleccionador en conquistar la Eurocopa con tres categorías distintas. Entres sus vitrinas se encuentran la dos Ligas conquistadas con el Athletic de Bilbao entre otros.