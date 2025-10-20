A las 21:45 horas
Esta noche, Luis de la Fuente estará en El Hormiguero
La Selección Española, dirigida por Luis de la Fuente está prácticamente clasificada para el Mundial de 2026 en el que parte como una de las favoritas.
El seleccionador nacional de fútbol está en su mejor momento de forma. Tras ser campeón de Europa, el entrenador ha seguido cosechando victorias con la Selección Española e iguala el récord de 29 victorias que ostentaba la Selección Campeona del Mundo de 2010.
Luis de la Fuente se caracteriza por su perfil humilde y su tendencia a alejarse de las polémicas, con un tono claro y directo. Su trato con la prensa es cordial y distante, pero ¿conseguirá esquivar las preguntas de las hormigas?
No te pierdas, esta noche, a Luis de la Fuente en El Hormiguero.
Sobre él:
Luis de la Fuente Nació en Haro, La Rioja. Como futbolista disputó más de 200 partidos en Primera División, militó en el Athletic de Bilbao, Sevilla y Deportivo Alavés. Desde su retirada se dedicó a los banquillos siendo el único seleccionador en conquistar la Eurocopa con tres categorías distintas. Entres sus vitrinas se encuentran la dos Ligas conquistadas con el Athletic de Bilbao entre otros.
