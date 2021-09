"¿Qué tal tu relación con Rosalía?": Rauw Alejandro se confiesa en 'El Hormiguero 3.0'

Rauw Alejandro lo está petando con su éxito 'Todo de ti'. El cantautor puertorriqueño está triunfando con su tema 'Todo de ti'. La canción acumula ya más de 360 millones de reproducciones en Youtube en tan solo cuatro meses. Con este tema ha conseguido seis discos de platino en Estados Unidos y cuatro en España.

Pablo Motos no ha querido perder la oportunidad y ha preguntado al cantante cómo es su relación con Rosalía. Los rumores sobre su situación sentimental están en boca de todos pero Rauw Alejandro ni afirma ni desmiente: "Nos llevamos muy bien, he hablado con ella hace cinco minutos", bromea con el presentador.

Aunque lo cierto es que tanto Rosalía como Rauw Alejandro han confirmado en redes sociales su relación y el cantante ha asomado una sonrisa tímida cuando le han preguntado por ella.

Pablo Motos ha aprovechad el momento para elogiar a la cantante: "Yo admiro mucho a Rosalía porque inventa. Ella está haciendo algo innovador y hoy en día es muy difícil inventar". Rauw Alejandro comparte su opinión.

Su éxito 'todo de ti', un 'hit' mundial

El cantante ha contando en el plató de 'El Hormiguero 3.0' cómo ha cambiado su vida desde que su canción 'Todo de ti' se ha convertido un éxito mundial. Lo cierto es que Rauw Alejandro está muy agradecido con su equipo y nunca imaginaron la magnitud que alcanzaría la canción: "Ha superado nuestras expectativas". Incluso hemos visto como el artista, fan de Japón, se atrevía a cantar en directo uno de los versos de su gran éxito japonés.

Mientras realizaba la entrevista, Pablo Motos ha frenado sus preguntas para fijarse detenidamente en el reloj de brillantes que llevaba puesto el artista y ha destacado cada uno de los detalles del look del puertorriqueño: "Me llama la atención tu look, lo bien que lo sabes llevar", le confesaba el presentador al invitado.

