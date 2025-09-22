Hoy, El Hormiguero tendrá el placer de recibir a Esther Cañadas

El plató de El Hormiguero se llena de elegancia con la visita de Esther Cañadas, una de las modelos españolas más reconocidas a nivel internacional. Pablo Motos charlará con ella sobre su trayectoria en el mundo de la moda, su experiencia en las pasarelas más importantes del mundo y cómo ha sabido mantenerse como un referente a lo largo de los años.

La modelo también compartirá con el público cómo ha sido su vida dentro y fuera de los focos, así como los nuevos proyectos personales y profesionales en los que está inmersa. Una entrevista íntima y cercana que permitirá descubrir una faceta más personal de Esther.

Sobre ella:

Esther Cañadas es una de las modelos españolas más internacionales. Alcanzó gran notoriedad en los años noventa y dos mil, desfilando para las principales firmas de moda del mundo y protagonizando campañas que marcaron una época. Con una belleza muy característica y una gran personalidad, se convirtió en un icono de las pasarelas y en un nombre imprescindible dentro del sector. Hoy sigue siendo una figura admirada y respetada, tanto en la moda como en otros ámbitos de su vida pública.

La visita de Luz Casal a El Hormiguero ha estado marcada por la emoción y la complicidad. La artista ha repasado momentos de su trayectoria y ha regalado instantes inolvidables.