A las 21:45 horas
Hoy, El Hormiguero tendrá el placer de recibir a Esther Cañadas
La modelo regresará al plató pocos días después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid
Publicidad
El plató de El Hormiguero se llena de elegancia con la visita de Esther Cañadas, una de las modelos españolas más reconocidas a nivel internacional. Pablo Motos charlará con ella sobre su trayectoria en el mundo de la moda, su experiencia en las pasarelas más importantes del mundo y cómo ha sabido mantenerse como un referente a lo largo de los años.
La modelo también compartirá con el público cómo ha sido su vida dentro y fuera de los focos, así como los nuevos proyectos personales y profesionales en los que está inmersa. Una entrevista íntima y cercana que permitirá descubrir una faceta más personal de Esther.
Sobre ella:
Esther Cañadas es una de las modelos españolas más internacionales. Alcanzó gran notoriedad en los años noventa y dos mil, desfilando para las principales firmas de moda del mundo y protagonizando campañas que marcaron una época. Con una belleza muy característica y una gran personalidad, se convirtió en un icono de las pasarelas y en un nombre imprescindible dentro del sector. Hoy sigue siendo una figura admirada y respetada, tanto en la moda como en otros ámbitos de su vida pública.
La visita de Luz Casal a El Hormiguero ha estado marcada por la emoción y la complicidad. La artista ha repasado momentos de su trayectoria y ha regalado instantes inolvidables.
Publicidad