Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Muerte violenta

Investigan la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

La mujer fue encontrada muerta, con signos de violencia, en el interior de un local de L'Hospitalet de Llobregat.

Un veh&iacute;culo de los Mossos d'Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Se investiga la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Fue en la tarde de este jueves, alrededor de las 19:00 horas cuando los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso alertando de que en el interior de un local de la localidad catalana se estaba produciendo una discusión.

Las patrullas se desplazaron a la zona, pero ya no era posible hacer nada por la víctima que ya estaba muerta presentando signos de violencia. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte ni sobre la autoría de la misma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Imagen de la zona del accidente en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La Junta de Andalucía confirma que las 45 víctimas murieron en el acto

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Investigan la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Salvador Dalí

Efemérides de hoy 23 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 23 de enero? 

Imagen de la zona del accidente en Adamuz
Accidente de tren

La Guardia Civil identifica a las 45 víctimas del accidente de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
Adamuz

El Gobierno y la Junta de Andalucía confirman que Emergencias y Guardia Civil que fueron a Adamuz no sabían que había un segundo tren implicado

Adamuz (Córdoba)
Accidente ferroviario

Más de 2.500 fotos, vídeos, declaraciones... toda la información que la Guardia Civil ha entregado a la juez del accidente de Adamuz

La Guardia Civil ya ha terminado la inspección ocular en el lugar del accidente de Córdoba.

Adif baja la velocidad a 220 en 28 kilómetros de la línea de Angrois tras avisos de maquinistas por el estado de la vía
Accidente ferroviario

Adif limita la velocidad en 28 kilómetros en la línea del accidente de Angrois por el estado de la vía

Adif limita la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago.

Cercanías Asturias

Nuevo accidente en un tren por un desprendimiento cerca de la vía en Asturias

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Agrede a su hija menor de edad reiteradamente en Mahón: agentes de Policía Nacional lo constataron en la vivienda

Atrapan a Daniel Vázquez Patiño, uno de los pederastas más buscados de España

Atrapan a Daniel Vázquez Patiño, uno de los pederastas más buscados de España, acusado de violar a una niña

Publicidad