Investigan la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Se investiga la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Fue en la tarde de este jueves, alrededor de las 19:00 horas cuando los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso alertando de que en el interior de un local de la localidad catalana se estaba produciendo una discusión.

Las patrullas se desplazaron a la zona, pero ya no era posible hacer nada por la víctima que ya estaba muerta presentando signos de violencia. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte ni sobre la autoría de la misma.