La pequeña Cristina rescatada por la Guardia Civil tras el accidente, la ilustración de Adamuz que ha conmovido al país

Sobre las 19:40 de la tarde del 18 de enero ocurre el accidente ferroviario en Adamuz, en uno de los vagones del Alvia viajaba la familia Zamorano Álvarez. La única que sobrevive es Cristina Zamorano, la pequeña de 6 años. Ella consigue salir del vagón por un agujero del tren por sus propios medios y comienza a andar, en ese momento la encuentra una guardia civil que se encarga de ponerla a salvo y atenderla.

Esta imagen refleja ese momento en el que Cristina no caminaba sola, la acompañaba la Virgen del Sol junto a la agente. La niña anda sin zapatos ni abrigo, ya que se le quedaron dentro del tren. Es una historia que ha conmocionado a mucha gente y la ilustración hecha por Marta García Escribano se ha hecho viral en redes sociales, representa la esperanza dentro de un momento tan trágico como el de la tarde del 18 de enero. "Quiero pensar que el dibujo aporta luz a la tragedia", ha comentado la autora en una entrevista a Antena 3 Noticias.

Este jueves cientos de personas se han despedido de la familia Zamorano Álvarez en el pabellón polideportivo de Aljaraque, en Huelva. Con aplausos y globos blancos, rinden homenaje al matrimonio formado por Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, padres de la pequeña Cristina. Así como de su hermano Pepe y su primo Félix.

Otra historia que nos ha marcado tras el accidente ferroviario es la de Julio Rodríguez. Es uno de los jóvenes de Adamuz que acudió a ayudar en las labores de auxilio y rescate nada más ocurrió el incidente. El joven cordobés, su amigo José y su madre Elisabet volvían de pescar cuando se encontraron con la policía y los bomberos en Adamuz. Al ver lo que había ocurrido no lo dudaron y se pusieron a ayudar a los heridos del accidente.

Entre esos heridos se encontraba José Manuel, un joven de 21 años, que iba el fin de semana a Madrid a ver un partido de fútbol. Ahora Carmelo, padre de la víctima agradeció entre lágrimas la ayuda de Julio, según él es su ángel de la guarda. Los reyes Felipe y Letizia han reconocido su labor y le han agradecido la ayuda. Al igual que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

45 víctimas mortales del accidente

Ya ha concluido la identificación de víctimas mortales realizada por el servicio de criminalística de la Guardia Civil. Las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ya han sido identificadas. El Centro Integrado de Datos (CID) ha detallado en una nota que 44 de las 45 las víctimas fallecidas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil lo han sido a través de huellas dactilares, mientras que, de forma complementaria, y por el momento, se ha identificado también a través de muestras de ADN a 25 de ellas. Asimismo, una última víctima únicamente ha sido identificada a través del ADN.

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad.

