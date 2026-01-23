Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Culturismo

Hallan muerto en la cama de su casa al culturista italiano Andrea Lorini

Apodado 'El Coloso', el culturista italiano de 48 años fue encontrado sin vida en su casa de Chiari, en la provincia de Brescia, por su madre. Andrea Lorini era padre de dos hijos.

El culturista italiano Andrea Lorini

El culturista italiano Andrea LoriniFacebook

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Luto y consternación en el culturismo italiano tras confirmarse la trágica noticia de la muerte de Andrea Lorini, excampeón de culturismo de 48 años. Según informan varios medios italianos, 'El Coloso' y dos veces tercer clasificado en el campeonato IFBB en la categoría de 90 kilos fue hallado sin vida en su casa de Chiari, en la provincia de Brescia. Fue su madre Nadia la que le encontró sin vida en su domicilio al no responder a varias llamadas. La madre de Lorini alertó a las servicios de emergencia pero no se pudo hacer nada por salvar la vida del exculturista italiano.

Los carabinieri de la comisaría de Chiari también acudieron al lugar, pero hallaron indicios de un crimen ni señales que hagan necesario abrir una investigación, según varios medios italianos.

La familia de Andrea Lorini ha decidido no ordenar una autopsia, según 'Corriere della Sera', medio que explica que su familia ha tomado esa decisión alegando que su muerte fue a causa de "una enfermedad repentina" que le provocó un paro cardíaco.

"Sentimos un profundo dolor por la pérdida de un padre tan joven"

Andrea Lorini era padre de dos niños, Gaia y Edoardo, con quienes solía publicar imágenes en sus redes sociales. Apodado 'El Coloso', Andrea Lorini logró ser tercero en los campeonatos nacionales de la IFBB en la categoría de 90 kilos en 2017 y 2019, convirtiéndose en un referente del culturismo italiano.

Gabriele Zotti, alcalde de Chiari, ha lamentado la repentina muerte de Andrea Lorini, una persona muy querida en esa localidad de la provincia de Brescia. "Sentimos un profundo dolor por la pérdida de un padre tan joven, querido por la comunidad y por innumerables amigos que hoy lloran su fallecimiento", ha indicado Gabriele Zotti.

El culturista italiano Andrea Lorini había trabajado como instructor de gimnasio y, antes de la pandemia del covid-19, fue un atleta de alto nivel y un culturista de referencia en Italia. Después de retirarse de la alta competición, Andrea Lorini comenzó a trabajar en la gestión del gimnasio Planet Fitness & Wellsness en Coccaglio.. También había ejercido como agente de seguros en un negocio que heredó de Pietro, su padre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Calendario oficial de cuartos de final de Copa del Rey 2025-2026: día y horario de todos los partidos

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

Publicidad

Deportes

El culturista italiano Andrea Lorini

Hallan muerto en la cama de su casa al culturista italiano Andrea Lorini

El futbolista del Getafe David Cordón (i), durante el entierro de su padre

Las palabras de Davinchi en el funeral de su padre, fallecido en el accidente de trenes en Adamuz: "Sé que me va a dar fuerzas en cada paso"

Carlos Alcaraz y Tommy Paul, en acción en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario y dónde ver el partido de octavos del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Moutet en el Open de Australia
Tenis

Carlos Alcaraz iguala un récord impensable de Björn Borg en grand slam

Carlos Alcaraz se saluda con Moutet tras su victoria en la Rod Laver Arena
Open de Australia

Carlos Alcaraz se divierte y gana ante Moutet para citarse con Tommy Paul en los octavos de final del Open de Australia

Lucas Hernández en un partido con el PSG
PSG

Lucas Hernández, jugador del PSG, acusado de tráfico de personas junto a su mujer

El matrimonio es acusado por una familia colombiana que asegura haber trabajado en su casa de manera ilegal.

Corentin Moutet en el Open de Australia
Open de Australia

Moutet pierde los papeles antes de enfrentarse a Alcaraz: raquetazo a la cámara

Corentin Moutet vuelve a ser protagonista por su comportamiento violento y antideportivo.

Joan Laporta en una rueda de prensa como presidente del FC Barcelona

Joan Laporta convoca elecciones a la presidencia del FC Barcelona

El futbolista Nassur Bacem

Muere Nassur Bacem repentinamente a los 27 años durante un partido en Portugal

La foto de Alcaraz que ganó los World Sports Photography Awards 2026

Esta fotografía de la sombra de Carlos Alcaraz, mejor imagen deportiva del año

Publicidad