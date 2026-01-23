Hallan muerto en la cama de su casa al culturista italiano Andrea Lorini

Luto y consternación en el culturismo italiano tras confirmarse la trágica noticia de la muerte de Andrea Lorini, excampeón de culturismo de 48 años. Según informan varios medios italianos, 'El Coloso' y dos veces tercer clasificado en el campeonato IFBB en la categoría de 90 kilos fue hallado sin vida en su casa de Chiari, en la provincia de Brescia. Fue su madre Nadia la que le encontró sin vida en su domicilio al no responder a varias llamadas. La madre de Lorini alertó a las servicios de emergencia pero no se pudo hacer nada por salvar la vida del exculturista italiano.

Los carabinieri de la comisaría de Chiari también acudieron al lugar, pero hallaron indicios de un crimen ni señales que hagan necesario abrir una investigación, según varios medios italianos.

La familia de Andrea Lorini ha decidido no ordenar una autopsia, según 'Corriere della Sera', medio que explica que su familia ha tomado esa decisión alegando que su muerte fue a causa de "una enfermedad repentina" que le provocó un paro cardíaco.

"Sentimos un profundo dolor por la pérdida de un padre tan joven"

Andrea Lorini era padre de dos niños, Gaia y Edoardo, con quienes solía publicar imágenes en sus redes sociales. Apodado 'El Coloso', Andrea Lorini logró ser tercero en los campeonatos nacionales de la IFBB en la categoría de 90 kilos en 2017 y 2019, convirtiéndose en un referente del culturismo italiano.

Gabriele Zotti, alcalde de Chiari, ha lamentado la repentina muerte de Andrea Lorini, una persona muy querida en esa localidad de la provincia de Brescia. "Sentimos un profundo dolor por la pérdida de un padre tan joven, querido por la comunidad y por innumerables amigos que hoy lloran su fallecimiento", ha indicado Gabriele Zotti.

El culturista italiano Andrea Lorini había trabajado como instructor de gimnasio y, antes de la pandemia del covid-19, fue un atleta de alto nivel y un culturista de referencia en Italia. Después de retirarse de la alta competición, Andrea Lorini comenzó a trabajar en la gestión del gimnasio Planet Fitness & Wellsness en Coccaglio.. También había ejercido como agente de seguros en un negocio que heredó de Pietro, su padre.