El martillo del Xokas
Xokas se moja sobre La velada del año con Trancas y Barrancas: “Yo hago deporte, pero tú estás como un toro”
El streamer ha dejado claro que para él hacer deporte es lo mejor que hay tanto a nivel mental como físico.
El youtuber y streamer se ha enfrentado a una de las secciones más divertidas de Trancas y Barrancas. En 'el martillo de Xocas', hemos podido conocer su opinión sobre distintos temas polémicos. Y es que él se moja con todo.
Por ejemplo, los anuncios de Instagram. El gallego no ha dudado en opinar que para él son algo peligrosísimo. “El otro día estaba hablando con unos amigos de bañadores, abrí Google y me salieron anuncios de eso”, ha comentado.
Además, Xokas se ha posicionado sobre otros temas controvertidos como, por ejemplo, los coches 100% eléctricos. El invitado lo tiene claro, son mejores los coches híbridos.
¿La kombucha? Tampoco le gusta. Y martillazo al canto de nuevo. Pero con los dispositivos que te geolocalizan ha decidido ceder y ha cambiado la tendencia pulsando (o rompiendo, mejor dicho) el botón verde. “Para los animales eso es la leche”, ha comentado.
Eso sí, las motos de alquiler son otro tema y Xokas se ha mostrado contundente: “Lo siento mucho, pero never”. De hecho, ha contado una anécdota que por poco acabó en accidente, “una vez iba por Málaga de noche y casi me meto un piñazo con un patinete…”.
Por último, ha opinado sobre La Velada del año que organiza Ibai Llanos desde el 2021. “Yo hago deporte, pero tú estás como un toro” le ha comentado a Motos, quien le ha rebatido matizando, “yo hago deporte para estar fuerte pero no para pegarme de ostias con nadie”. Y rápidamente Xokas ha añadido, “ah pues yo igual”. Y por último, el streamer ha querido dejar claro que hacer deporte es lo mejor que hay “a nivel mental y no solo físico” para él.
