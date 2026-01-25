Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Polémico

Juan del Val desata la polémica en la tertulia de El Hormiguero: “Los grupos de WhatsApp para poner fotos de bebés”

Juan del Val sacó su lado más polémico al criticar algunas costumbres cotidianas, como los grupos de WhatsApp creados para compartir fotos de sus hijos o la manera de hacerse algunas fotos.

Juan Del Val

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

La habitual tertulia de El Hormiguero, con Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó, volvió a repasar los temas de actualidad de la última semana, pero fue Juan del Val quien acaparó el foco con una reflexión tan polémica como reconocible.

El escritor aprovechó su turno para criticar una situación cotidiana que no soporta: “Los que te meten en un grupo de WhatsApp para poner fotos de su bebé. Alguien es padre y crea un grupo solo para poner fotos de su niño”, lanzó, provocando risas y comentarios en el plató.

Pero no se quedó ahí. Juan del Val también cargó contra otra costumbre muy extendida: “Y los que saltan para hacerse una foto”, añadió, ampliando su lista de situaciones que le sacan de quicio.

El momento más divertido llegó cuando Nuria Roca intentó defenderse asegurando que ella no hace ese tipo de cosas. Juan del Val no dudó en responderle con ironía: “Me ha hecho saltar a mí”, confesó entre risas, desatando la complicidad del público y de sus compañeros.

La tertulia dejó claro, una vez más, que Juan del Val no tiene problema en decir lo que piensa, incluso cuando el tema es tan cotidiano como los grupos de WhatsApp o las fotos improvisadas, convirtiendo una charla de actualidad en uno de los momentos más comentados de la noche.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Juan Del Val

Juan del Val desata la polémica en la tertulia de El Hormiguero: “Los grupos de WhatsApp para poner fotos de bebés”

Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"

Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"

Eduardo Navarrete tras fracasar en la apnea

Eduardo Navarrete tras fracasar en la apnea: “Espero que se haya transmitido la angustia que he pasado”

Julio Iglesias
Repasamos

El archivo de la denuncia contra Julio Iglesias, ¿un punto final a su batalla legal?: así ha sido su polémica causa

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 24 de enero

Un matiz en la pregunta puede costarles 25.000 euros a Omar y Miriam: ¡tensión en la última pregunta!

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 24 de enero

El Pato Donald da la sorpresa en Atrapa un millón: Omar y Miriam se salvan por la mínima

El origen de la curiosa e icónica voz del personaje de Disney ha revelado una anécdota de la concursante y un acierto in extremis justo antes de la última ronda.

Omar y Miriam, concursante de Atrapa un millón
Mejores momentos | 24 de enero

Crisis en Atrapa un millón: Omar y Miriam discrepan... y pierden casi medio millón de euros

Omar ha acabado convenciendo a Miriam de su teoría y han apostado por ella casi todo el dinero que conservaban, aunque han conseguido salvar 175.000 euros.

Atrapa un millón

De la exigencia a las lágrimas: Miriam consigue emocionar a su padre en Atrapa un millón

Los Benjamines, concursantes de Atrapa un millón

“Alea jacta est”: Julio César, un abrazo entre los Benjamines y 100.000 euros en juego en Atrapa un millón

Los Benjamines, concursantes de Atrapa un millón

Los nachos con queso más caros de la historia: les cuestan 600.000 euros a los Benjamines

Publicidad