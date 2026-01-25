Juan del Val desata la polémica en la tertulia de El Hormiguero: “Los grupos de WhatsApp para poner fotos de bebés”

La habitual tertulia de El Hormiguero, con Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó, volvió a repasar los temas de actualidad de la última semana, pero fue Juan del Val quien acaparó el foco con una reflexión tan polémica como reconocible.

El escritor aprovechó su turno para criticar una situación cotidiana que no soporta: “Los que te meten en un grupo de WhatsApp para poner fotos de su bebé. Alguien es padre y crea un grupo solo para poner fotos de su niño”, lanzó, provocando risas y comentarios en el plató.

Pero no se quedó ahí. Juan del Val también cargó contra otra costumbre muy extendida: “Y los que saltan para hacerse una foto”, añadió, ampliando su lista de situaciones que le sacan de quicio.

El momento más divertido llegó cuando Nuria Roca intentó defenderse asegurando que ella no hace ese tipo de cosas. Juan del Val no dudó en responderle con ironía: “Me ha hecho saltar a mí”, confesó entre risas, desatando la complicidad del público y de sus compañeros.

La tertulia dejó claro, una vez más, que Juan del Val no tiene problema en decir lo que piensa, incluso cuando el tema es tan cotidiano como los grupos de WhatsApp o las fotos improvisadas, convirtiendo una charla de actualidad en uno de los momentos más comentados de la noche.