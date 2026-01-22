Bienvenidos
Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán los próximos invitados de El Hormiguero
El programa recibirá a un político, un actor, una periodista y un chef en una de las semanas más variadas de la temporada.
El Hormiguero tendrá el placer de disfrutar, una semana más, de cuatro invitados únicos. Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán los próximos protagonistas.
Lunes: Miguel Ángel Revilla
Empezamos la semana felicitando a nuestro buen amigo Miguel Ángel Revilla con motivo de sus 83 años. El ex presidente cántabro charlará con nosotros de cómo se siente con su recién estrenada edad y aprovecharemos para analizar con él toda la actualidad de las últimas semanas.
Martes: Chris Hemsworth
Nueva visita de Hollywood en El Hormiguero. Nos viene a ver de nuevo el actor australiano Chris Hemsworth para presentarnos Ruta de Escape, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el próximo 13 de febrero. En la cinta, Hemsworth da vida a un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo desconciertan a la policía.
Miércoles: Gòria Serra
Viene a vernos nuestra compañera Glòria Serra para celebrar el décimo quinto aniversario de su programa Equipo de Investigación que cada viernes por la noche se puede ver en La Sexta. A lo largo de estos años, el espacio ha emitido más de quinientos cincuenta reportajes de investigación elaborados por un equipo profesional de más de cincuenta personas.
Jueves: Dani García
Recibimos al prestigioso chef Dani García quien nos va a presentar “Cocina en casa como Dani”, su nuevo libro ya disponible a la venta. Después de conquistar tres estrellas Michelin y abrir restaurantes en medio mundo, el cocinero vuelve en este libro al lugar donde empezó todo: la cocina de casa. En él, el chef andaluz comparte su manera de cocinar en el día a día, con platos pensados para disfrutar sin estrés, improvisar sin miedo y comer con placer.
