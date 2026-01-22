Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero tendrá el placer de disfrutar, una semana más, de cuatro invitados únicos. Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán los próximos protagonistas.

Lunes: Miguel Ángel Revilla

Empezamos la semana felicitando a nuestro buen amigo Miguel Ángel Revilla con motivo de sus 83 años. El ex presidente cántabro charlará con nosotros de cómo se siente con su recién estrenada edad y aprovecharemos para analizar con él toda la actualidad de las últimas semanas.

Miguel Ángel Revilla | antena3.com

Martes: Chris Hemsworth

Nueva visita de Hollywood en El Hormiguero. Nos viene a ver de nuevo el actor australiano Chris Hemsworth para presentarnos Ruta de Escape, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el próximo 13 de febrero. En la cinta, Hemsworth da vida a un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo desconciertan a la policía.

Chris Hemsworth | antena3.com

Miércoles: Gòria Serra

Viene a vernos nuestra compañera Glòria Serra para celebrar el décimo quinto aniversario de su programa Equipo de Investigación que cada viernes por la noche se puede ver en La Sexta. A lo largo de estos años, el espacio ha emitido más de quinientos cincuenta reportajes de investigación elaborados por un equipo profesional de más de cincuenta personas.

Glòria Serra | antena3.com

Jueves: Dani García

Recibimos al prestigioso chef Dani García quien nos va a presentar “Cocina en casa como Dani”, su nuevo libro ya disponible a la venta. Después de conquistar tres estrellas Michelin y abrir restaurantes en medio mundo, el cocinero vuelve en este libro al lugar donde empezó todo: la cocina de casa. En él, el chef andaluz comparte su manera de cocinar en el día a día, con platos pensados para disfrutar sin estrés, improvisar sin miedo y comer con placer.