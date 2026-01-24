Xokas flipa al conocer el precio de la cámara súper lenta de El Hormiguero: “Es una fumada”

La visita de Xokas a El Hormiguero ha sido un hito son precedentes, sobre todo por ser un invitado muy curioso por saber los secretos que esconde el programa.

Nada más arrancar la entrevista, Pablo Motos le ha querido enseñar la cámara súper lenta, un tema de conversación que, seguramente, tuvieron entre ellos antes de grabar el programa.

“Me dijo Pablo que tenía la súper lenta todo el día”, ha comentado Xokas, dirigiéndose al público, y el presentador así lo ha confirmado: “Esto no lo tiene nadie”, ha señalado Motos.

Además, han hablado con Edu, el camarógrafo que se encarga de esta potente máquina, y quien hace posible que se puedan tener estas impresionantes imágenes prácticamente al momento en El Hormiguero.

Los casi 2600 fps que puede alcanzar esta cámara han hecho que Xokas se lleve las manos a la cabeza, aunque el precio de esta máquina le ha dejado flipando: “Es una fumada”, ha valorado el streamer.

Xokas se ha puesto frente a la cámara y ha tirado por los aires una de las hormigas que decoran la mesa de Pablo Motos, y en menos de un minuto han podido ver el resultado. ¿Te imaginas cuánto puede costar? ¡Dale al play y descúbrelo!