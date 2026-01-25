Malas noticias para SpiderMan 4: Sam Raimi actualiza el estado de la película con Tobey Maguire y Kirsten Dunst

Los fans del SpiderMan de Sam Raimi estaban ilusionados con la posibilidad de ver la cuarta entrega de su saga 20 años después del final de la trilogía.

El director había compartido opiniones acerca de ello e incluso Kirsten Dunst habló de regresar a su papel de MJ junto a Tobey Maguire como padres.

Kirsten Dunst y Tobey Maguire como Mary Jane y Spiderman | Sony Pictures

La vuelta del actor a SpiderMan: No Way Home (y quizás a Vengadores: Doomsday), unido a que el cineasta dirigió Doctor Strange en el multiverso de la locura, hacía que esta opción cobrara más fuerza que nunca. Sin embargo, las últimas declaraciones de Raimi han hecho añicos los sueños de sus fans.

En una entrevista con ScreenRant, Raimi ha descartado definitivamente la posibilidad de que SpiderMan 4 se haga realidad: "Después de mis tres películas, le pasé la antorcha a otra persona. Y creo que deben seguir con la historia y el público que ahora sigue a este creador".

Sam Raimi dirigiendo Spider-Man (2001) | Cordon Press

"Peter Parker y MJ se han ido a otro lugar. No estaría bien que volviera atrás e intentara resucitar mi versión de esta historia", comento, asegurando que ahora hay "un nuevo artista" al que seguir, refiriéndose a Tom Holland, cuya cuarta entrega se estrena este verano.

Cabe recordar que la trilogía original de SpiderMan iba a tener una cuarta película en la que Peter Parker se enfrentaría contra El Buitre, pero el director renunció al proyecto tras diferencias creativas y de plazos fijados por Sony. Finalmente, la compañía optó por reiniciar la franquicia con The Amazing SpiderMan a cargo de Marc Webb.