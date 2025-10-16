David Bustamante repasa los papeles que ha interpretado en las películas de El Hormiguero

La visita de David Bustamante a El Hormiguero ha estado marcada por las risas, la espontaneidad y el buen rollo. El cantante ha hablado de su trayectoria y ha mostrado su faceta más divertida y auténtica.

Después de la entrevista, Trancas y Petancas han aparecido en el plató para poner a prueba la memoria del artista. Las hormigas han repasado las películas con las que ha abierto cada temporada El Hormiguero y le han preguntado por su papel en cada una de ellas.

David ha acertado todas y cada una de ellas, con algo de ayuda del público, rememorando así la gran cantidad de veces que ha estado en el programa. ¡Dale a play para revivir sus mejores momentos como actor!