José Bono, Julia Otero, Manuel Díaz "El Cordobés" y Alejandro Sanz, en El Hormiguero 3.0

- El lunes, 20 de mayo, viene a “El Hormiguero 3.0” el ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa y ex presidente de Castilla la Mancha, JOSÉ BONO. El que fuera destacado dirigente socialista publicó hace unos meses el libro Les voy a contar (editorial Planeta), en donde recopiló muchos de los escritos de su diario personal escritos durante 20 años de vida política. Con Bono rescataremos algunas de las historias que aparecen en ese libro y pero comentaremos los asuntos más candentes de la actualidad.

- El martes, 21 de mayo, estará en nuestro plató una de las mejores comunicadoras de este país, JULIA OTERO, directora y presentadora de Julia en la Onda, el magazine de actualidad y entrevistas de Onda Cero que se emite de lunes a viernes, entre las 16 y las 19 horas. Julia en la Onda, que va por su sexta temporada en antena, ha conseguido, según el último EGM, su récord histórico de audiencia, con 567.000 oyentes diarios. Con Julia charlaremos de actualidad y recordará con nosotros algunas de las anécdotas más divertidas que ha vivido detrás de los micrófonos.

- El miércoles, 22 de abril, recibimos al torero MANUEL DÍAZ “EL CORDOBÉS”, que el pasado 27 de noviembre publicó su libro de memorias El Cordobés: De frente y por derecho (Martínez Roca ediciones), que va ya por su sexta edición. En el libro Manuel Díaz recuerda sus días de infancia y cuenta de una forma apasionada y directa la historia de su vida y también la de su madre, una persona clave en su vida y a quien el torero dedica su obra. El libro recoge los episodios más emotivos en la vida de “El Cordobés” pero también algunas de sus más divertidas anécdotas, que repasaremos con la ayuda del propio Manuel.

- Y el jueves, 23 de mayo, repite en “El Hormiguero” uno de nuestros artistas con más proyección internacional: ALEJANDRO SANZ, que acude al programa por un doble motivo: por un lado, para presentar su gira por España, una gira llamada “Tour La música no se toca 2013” y supondrá más de dos meses de conciertos en recintos de grandes aforos, incluyendo el Estadio Olímpico de Sevilla, dos presentaciones en el Palacio de Deportes de Madrid y otros dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Por otro lado, Alejandro Sanz hablará de la campaña de Greenpeace para la que presta su imagen y está muy involucrado: la campaña “Salvar el Ártico”, de la que el artista es embajador en España y Latinoamérica.