El análisis de dos magistrados a la crítica de Pedro Sánchez a algunos jueces: "Hace daño al poder judicial"

Dos magistrados manifiestan sus opiniones sobre las declaraciones del presidente del Gobierno contra el poder judicial.

Las declaraciones contra los magistrados que dejó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la televisión pública ha generado reacciones en el entorno judicial. Una de las más destacadas ha sido cuando se refirió a que "hay jueces haciendo política y políticos que tratan de justicia, sin duda alguna la hay".

Dos magistrados, han analizado esta frase del socialista. Uno de ellos, Fernando Portillo, presidente del 'Foro Judicial Independiente', ha calificado de "graves" que esta declaración "se ponga en palabras del mismísimo presidente del Gobierno". Aunque señala que no se refiere a todos, sino a aquellos que "están investigando los casos de corrupción de su entorno", haciendo referencia a Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano de Sánchez.

Sánchez, en lugar de aprovechar ese espacio para defender y manifestar la presunción de inocencia, decidió atacar a algunos jueces y cuestionar su independencia. Ante esto, Portillo ha manifestado estar en "desacuerdo" con la estrategia política que "hace daño al poder judicial".

Por otro lado, Ignacio González Vega, magistrado de 'Jueces por la Democracia', cree que el presidente "ha pecado de imprudencia" al estar acusando a uno de los jefes del poder judicial, desde su posición como jefe del poder ejecutivo. Aunque subraya que como ciudadano es "comprensible que haga esa defensa", ya que cree que las declaraciones del presidente han sido por las "actuaciones irregulares", en relación a aquellos "que tienen juicios contra familiares suyos".

El caso del Fiscal General del Estado

Otra de las afirmaciones del socialista fue que Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, quien está imputado y próximamente se sentará en el banquillo, cree que es inocente. Portillo, lejos de responder si es el presidente del Gobierno quien debe de pronunciarse sobre su inocencia, cree "todos somos inocentes antes de un juicio".

Sin embargo para González Vega, que según él se ciñe a la Constitución Española, el FGE "no debe ser cesado por el Gobierno", por lo que "hay que ser rigurosos con lo que dice la ley", concluye.

