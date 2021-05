¿Es Joaquín el Doctor Amor? El jugador demuestra sus dotes de intuición en 'El Hormiguero 3.0'

Trancas y Barrancas le han preparado una sección a Joaquín en la que el futbolista debía poner sus cinco sentidos en acción para ver si las parejas que han entrado en plató lo son realmente o no.

En la primera ya ha comenzado dudando en exceso, tanto que le ha echado la culpa a Pablo Motos: "Me has liado tú". En la segunda, tanto el presentador como Joaquín han conseguido dar con las preguntas adecuadas y han acertado que no son pareja. Y ya ha cogido la inercia con el resto de parejas...

¡Así ha sido este momento!

Además, durante este mismo programa, Joaquín ha desvelado los secretos de su rechazo al Chelsea. Mourinho le quiso fichar, pero el futbolista se negó porque "a las tres de la tarde es de noche".