Esta noche, Ilia Topuria hablará de su próximo combate en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a IliaTopuria, uno de los grandes nombres de las artes marciales mixtas a nivel internacional. El luchador visita el programa en la antesala de su próxima pelea, en un momento clave de su carrera deportiva.

Durante la entrevista, Topuria hablará de cómo afronta este nuevo reto, su preparación física y mental y la exigencia de competir al máximo nivel. También compartirá su ambición dentro del deporte y cómo vive la presión de cada combate, en una charla que promete intensidad, motivación y el carácter que lo define dentro del octágono.

Sobre él:

Ilia Topuria es un luchador profesional de artes marciales mixtas que se ha consolidado como una de las grandes figuras del deporte. Con una trayectoria en ascenso y un estilo agresivo y técnico, ha logrado posicionarse entre los mejores de su categoría. Su disciplina, determinación y mentalidad competitiva lo han convertido en un referente dentro del MMA.