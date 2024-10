Hoy, la elegancia llega a El Hormiguero de la mano de cuatro supermodelos

La semana de El Hormiguero continúa por todo lo alto con la visita de cuatro de las mejores supermodelos de nuestro país de todos los tiempos: Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte.

Las cuatro modelos acudirán al programa con motivo del Premio Telva de Moda 2024 que reciben al día siguiente en el evento de los Premios T de la conocida publicación. Con ellas hablaremos de sus brillantes carreras y de todo lo que han trabajado para llegar a lo más alto.

Más datos sobre ellas

Judit Mascó nació en Barcelona en 1969 y comenzó en el mundo de la moda cuando era adolescente. Ha trabajado para grandes marcas y desfilado en las mejores pasarelas, además de presentar algunos programas de televisión.

Nieves Álvarez nació en Madrid en 1974 y, al igual que Judit, ha presentado varios programas de televisión. Su carrera despegó en 1992, al quedar como finalista en el concurso Elite Look of the Year.

Inés Sastre nació en Valladolid en 1973 y desde pequeña se interesó por el mundo de la interpretación, por eso a día de hoy trabaja como modelo y como actriz. Además, en el año 200 presentó el Festival de San Remo en Italia.

Laura Ponte nació en Vigo en 1972. Estudió Ciencias Políticas en Londres y poco después ganó el prestigioso premio Look of the year organizado por la agencia Elite, lo que supuso el inicio de su carrera como modelo.