Esta noche, el ritmo de Ana Torroja inundará El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a AnaTorroja, que visita el programa para hablar de su nuevo disco, un trabajo con el que abre una nueva etapa en su carrera musical.

Durante la entrevista, la artista compartirá cómo ha sido el proceso creativo de este nuevo proyecto, qué le ha inspirado en la composición de sus canciones y cómo afronta este momento profesional. También habrá tiempo para recordar algunos de los hitos de una trayectoria que la ha convertido en una de las voces más reconocidas de la música en español.

Sobre ella:

Ana Torroja es una de las grandes figuras del pop español. Saltó a la fama como vocalista del mítico grupo Mecano y, posteriormente, ha desarrollado una sólida carrera en solitario. A lo largo de los años ha publicado numerosos discos y ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, consolidándose como una de las artistas más queridas por el público.