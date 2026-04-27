¡Increíble! Bad Gyal alucina con el "dominó de cañas" de El Hormiguero

La visita de Bad Gyal a El Hormiguero ha estado marcada por su personalidad y su energía. Entre risas y confidencias, la cantante ha mostrado su lado más cercano y espontáneo.

Después de la entrevista, Marron ha aparecido en el plató para poner el broche de oro a su visita con un efecto mariposa tan explosivo como llamativo. El equipo de ciencia ha preparado una reacción en cadena de botellines de cerveza.

El "dominó de cañas" ha sido uno de los momentazos de la noche donde, una vez más, ha vuelto a quedar claro la increíble labor del equipo. ¡Así ha sido!