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¡Increíble! Bad Gyal alucina con el "dominó de cañas" de El Hormiguero

El equipo de ciencia ha preparado un efecto dominó tan impresionante cómo llamativo.

¡Increíble! Bad Gyal alucina con el "dominó de cañas" de El Hormiguero

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La visita de Bad Gyal a El Hormiguero ha estado marcada por su personalidad y su energía. Entre risas y confidencias, la cantante ha mostrado su lado más cercano y espontáneo.

Después de la entrevista, Marron ha aparecido en el plató para poner el broche de oro a su visita con un efecto mariposa tan explosivo como llamativo. El equipo de ciencia ha preparado una reacción en cadena de botellines de cerveza.

El "dominó de cañas" ha sido uno de los momentazos de la noche donde, una vez más, ha vuelto a quedar claro la increíble labor del equipo. ¡Así ha sido!

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Disfruta de la entrevista completa a Bad Gyal en El Hormiguero

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