Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te lo pierdas!

¡Impresionante! El Hormiguero lanza al aire más de 400 drones par hacer un espectáculo de luces en el cielo de Madrid

El programa ha coordinado una coreografía aérea de luces que alumbrará el cielo de Madrid para inaugurar la nueva temporada.

drones

Publicidad

La nueva temporada de El Hormiguero ha llegado... ¡por todo lo alto! La visita de BertínOsborne nos ha echo estallar de risa y descubrir alguna de las historias más curiosas del artista.

Pero no solo eso: acompañados de Sergio Ramos, hemos podido ver su escondida faceta musical, y todo lo que esta doctrina supone para él. Aunque la noche no había hecho nada más que comenzar.

Hoy tenemos para inaugurar la Temporada 20 de El Hormiguero una acción espectacular: una coreografía en riguroso directo con 400 drones en el cielo de Madrid, que hemos titulado “La Llama Que Nos Une” y cuenta la historia de una chispa que nace, viaja, transforma…y que, 20 temporadas después, sigue encendida.

Esta acción requiere muchas gestiones, como cortar el tráfico de la calle Alcalá, apagar el alumbrado público y obtener permisos de vuelo y de suelo. Además todo requiere una precisión increíble ya que solo contamos con un permiso de vuelo de 10 minutos para cumplir con las estrictas normativas de seguridad y regulaciones aéreas.

Lo más complicado de hacerlo aquí es que estamos en el centro de la ciudad y está prohibidísimo volar este tipo de drones y mucho menos esta cantidad tan grande; también estamos muy cerca del aeropuerto y hay que avisar a mucha gente para que todo funcione, por no hablar de los inconvenientes técnicos para las señales de radiofrecuencia y coordinación de los drones.

Para ello contamos con la ayuda de U-MILES (pronunciación literal ‘umiles’), la mayor compañía española de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Esta empresa que ofrece servicios 360º por todo el mundo, abarca ámbitos relacionados con filmación para cine y publicidad, servicios de seguridad, etc.

Tendremos también a un piloto experto de drones para darnos una visión diferente de lo que está pasando. Una cámara adosada a su dron envía la señal en tiempo real al visor que lleva puesto visualizando todo en primera persona.

¡Dale al play y disfruta del espectáculo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

drones

¡Impresionante! El Hormiguero lanza al aire más de 400 drones par hacer un espectáculo de luces en el cielo de Madrid

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

cancion sergio
¿Lo sabías?

"Me gustaría dedicarme y compaginarlo con el fútbol": Sergio Ramos nos habla de su nuevo tema 'Cibeles'

"Te he traído un regalito": este ha sido detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños
¡Detallazo!

"Te he traído un regalito": este ha sido el detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños

¿Una copa de vino para desayunar? Así es la alimentación de Bertín Osborne
No te lo pierdas

¿Una copa de vino para desayunar? Así es la alimentación de Bertín Osborne

El artista ha desvelado qué es lo que suele comer y cómo ha perdido más de 10 kilos.

"Ha cambiado todo": Pablo Motos echa la vista atrás y reflexiona sobre sus comienzos en El Hormiguero
Hace 20 años...

"Ha cambiado todo": Pablo Motos echa la vista atrás y reflexiona sobre sus comienzos en El Hormiguero

El presentador ha dado la bienvenida a la nueva temporada por todo lo alto con un discurso que nos ha echo reflexionar acerca de cómo ha cambiado el mundo desde que el programa salió a la luz.

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante… ¡y con un final inesperado!

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante... ¡y con un final inesperado!

El divertido poema de Manu para despedir a los invitados: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”

El divertido poema de Manu para despedir a los invitados: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”

María Parrado enamora cantando ‘Tiempo al tiempo’ a capela en Pasapalabra

María Parrado enamora cantando ‘Tiempo al tiempo’ a capela en Pasapalabra

Publicidad