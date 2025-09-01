¡Impresionante! El Hormiguero lanza al aire más de 400 drones par hacer un espectáculo de luces en el cielo de Madrid

La nueva temporada de El Hormiguero ha llegado... ¡por todo lo alto! La visita de BertínOsborne nos ha echo estallar de risa y descubrir alguna de las historias más curiosas del artista.

Pero no solo eso: acompañados de Sergio Ramos, hemos podido ver su escondida faceta musical, y todo lo que esta doctrina supone para él. Aunque la noche no había hecho nada más que comenzar.

Hoy tenemos para inaugurar la Temporada 20 de El Hormiguero una acción espectacular: una coreografía en riguroso directo con 400 drones en el cielo de Madrid, que hemos titulado “La Llama Que Nos Une” y cuenta la historia de una chispa que nace, viaja, transforma…y que, 20 temporadas después, sigue encendida.

Esta acción requiere muchas gestiones, como cortar el tráfico de la calle Alcalá, apagar el alumbrado público y obtener permisos de vuelo y de suelo. Además todo requiere una precisión increíble ya que solo contamos con un permiso de vuelo de 10 minutos para cumplir con las estrictas normativas de seguridad y regulaciones aéreas.

Lo más complicado de hacerlo aquí es que estamos en el centro de la ciudad y está prohibidísimo volar este tipo de drones y mucho menos esta cantidad tan grande; también estamos muy cerca del aeropuerto y hay que avisar a mucha gente para que todo funcione, por no hablar de los inconvenientes técnicos para las señales de radiofrecuencia y coordinación de los drones.

Para ello contamos con la ayuda de U-MILES (pronunciación literal ‘umiles’), la mayor compañía española de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Esta empresa que ofrece servicios 360º por todo el mundo, abarca ámbitos relacionados con filmación para cine y publicidad, servicios de seguridad, etc.

Tendremos también a un piloto experto de drones para darnos una visión diferente de lo que está pasando. Una cámara adosada a su dron envía la señal en tiempo real al visor que lleva puesto visualizando todo en primera persona.

¡Dale al play y disfruta del espectáculo!